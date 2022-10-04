英國首相特拉斯（Liz Truss）被迫改變不討喜的減稅政策，決定不取消富人應付的45%最高所得稅率，以及美國製造業數據意外疲弱，帶動美債殖利率約從10年高點回落，受此激勵，周一美股在今年最後一季的第一個交易日開出大紅盤，三大指數漲幅都在2.5%上下。

道瓊指數收復29000點大關，終場創下6月24日以來最大單日漲幅，尾盤漲幅一度突破900點。標普500指數創下7月27日以來以來最大單日漲幅，盤中一度漲逾3%，以科技股為主的那斯達克指數一度上漲2.84%。

美國10年期指標公債殖利率大跌，給對利率敏感的成長股帶來提振，蘋果、微軟等大型成長股和科技股漲幅超過3%。費城半導體指數大漲近4%。

華爾街股市剛剛結束了走勢非常艱難的一個月，道瓊指數和標普500指數9月雙雙創下2020年3月以來最大單月跌幅。上周五道瓊指數跌破29,000點大關，為2020年11月以來首見。

道瓊指數9月收跌8.8%，而標普500指數月線跌9.3%，那斯達克指數月跌10.5%。

第三季道瓊指數下跌6.66%，連跌了三季，為2015年第三季以來首見。標普500指數和那斯達克指數季線分別下跌5.28%和4.11%，亦為連續第三季下跌，為2009年以來首見。

標普500指數11大類股多達9個板塊季線都收黑。周一11大類股全面收高，能源股飆升5.77%，表現最佳。

★主要指數

道瓊指數漲765.38點或2.66%，為29,490.89點。

標普500指數漲92.81點或2.59%，為3,678.43點。

那斯達克指數大漲239.82點或2.27%，為10,815.44點。

費城半導體指數大漲86.6點或3.76%，為2,393.3點。

★消息

美國供應管理協會（ISM）公布，美國9月製造業指數為50.9，較8月的52.8下滑，且不及市場預期的52.2，並創下2020年5月來新低。美國製造業擴張速度減慢，使投資人預期聯準會的升息動作可能緩和下來，市場預測11月升息50個基點的可能性約為40%。

標普全球美國9月製造業採購經理人指數（PMI）終值為52，略高於初值及市場預期（51.8）。

英國政府周一宣布大規模減稅政策的重大轉折，將撤回取消最高所得稅率45%的計畫。受此激勵，英國一度大漲1.5%，報1.1334美元。英國10年期公債殖利率下跌10個基點，跌破4%大關。英國財政大臣Kwasi Kwarteng周一在聲明中表示：「我們的首要之務是應對經濟面臨的挑戰，但顯然取消45%稅率已經分散這項任務的焦點」，「因此，我宣布我們不會繼續推進廢除45%稅率的計畫。我們明白了，我們也聽進去了」。

周一美國10年期公債殖利下跌16個基點，報3.639%，盤中一度重挫26.31個基點，報3.5655%；上周一度站上4.109%，創下14年新高，但在英國宣布將購買債券以穩定市場後已大幅回落。周一對利率更敏感的2年期債息一度跌24.98個基點，報4.029%。

周一紐約期油收漲5.21%，報每桶83.63美元，盤中一度飆漲6.38%，站上每桶84.56美元。布蘭特期油收漲4.37%，報每桶88.86美元。媒體報導OPEC+考慮祭出逾兩年來最大規模的減產行動以提振油價，市場預期OPEC+可能在周三會後宣布每日減產多達150萬桶。高盛看好油價可望重返百元大關。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，美國通膨雖然出現降溫的初步跡象，但仍然太高，央行需要繼續升息，他表示：「收緊貨幣政策已經開始讓需求冷卻並降低通膨壓力，但我們的工作還未完成」。

美國各交易所總成交量為116.1億股，過去20日均量為115.4億股。(2-1)