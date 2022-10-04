★分析

B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan表示，美國債息拉回，這是一個正面因素，意味著一個更具風險偏好的環境，這一串經濟數據實際上比預期更差，這對股市來說可能是個好消息。

花旗集團和瑞士信貸跟進同業下修對今年底標普500指數的預測，稱央行為抑制通膨而採取激進舉措給美股帶來壓力。花旗將今年底標普500指數預測下修4%，至4000點，並預估明年底該指數將來到3900點。瑞信將今年底標普指數的預測下修10%，為3850點，並預估到2023年底標普指數可能來到4,050點，稱2023年將是「疲弱、非衰退型增長與通膨回落的一年」，雖然與目前相比有逾10%的上漲空間，但也意味著瑞信認為美股無法在未來15個月收復今年的失土。

Equiti Capital市場分析師David Madden表示，交易員認為經濟的壞消息就是股市的好消息，高通膨是聯準會持續收緊貨幣政策的理由，考量到價格已經下跌，可能看到更多跡象顯示我們已經越過通膨的高峰。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，受原油價格大漲激勵，能源股收漲5.77%，表現最佳；其次是原材料股漲3.4%，科技股漲3.15%，工業股漲3.05%。此外，通訊服務股、公用事業股和金融股均漲近3%。非必需消費品類股漲0.24%，漲幅最小。

由中概股組成的金龍中國指數僅小漲0.62%。

★重磅股

重量級科技股普遍上漲，僅特斯拉重挫8.61%。蘋果漲3.08%，微軟漲3.37%，亞馬遜漲2.55%，Alphabet漲3.13%，Meta漲2.16%，網飛漲1.53%。

道瓊指數成分股僅嬌生收黑，終場小跌0.1%。雪佛龍大漲5.61%，英特爾漲4.66%，表現最佳。

主要晶片股全面勁揚，應用材料漲5.27%，英特爾漲4.66%，超微漲4.34%，高通漲3.75%，德州儀器漲3.27%，美光漲3.23%，輝達漲3.07%，恩智浦漲3.02%。

★焦點股

特斯拉逆勢重挫8.61%，收在242.40美元，創下4個月來最大單日跌幅，市值蒸發逾710億美元，亦拖累其他同業走低。因遭逢物流配送方面的挑戰，該全球最大電動車製造商第三季交車量創下新高紀錄，但不如市場預期。此外，特斯立第三季交車量少於產量，亦引發對需求的擔憂。

蘋果漲3.08%，收在142.45美元，儘管摩根士丹利預估蘋果App Store應用程式商店9月營收下跌5%，創下歷來最大跌幅。該報告亦預測谷歌Google Play上月營收大減9%。

LogicBio Therapeutics飆漲637.61%，收在2.01美元。該臨床階段基因醫學公司宣布阿斯特捷利康製藥（AstraZeneca）將以每股2.07美元進行收購，與LogicBio上周五每股27美分收盤價相比，溢價達666%。

受油價大漲激勵，能源股集體走高，Marathon Oil漲10.58%，APA、德文能源（Devon Energy）均漲約9%，Diamondback Energy、哈利伯頓（Halliburton）和康菲公司（ConocoPhillips）漲逾7%。

★台股ADR

台股ADR僅中華電信下跌。

台積電ADR漲1.01%，收69.25美元，換算台股價格為441.37元。

聯電ADR漲1.80%，收5.67美元，換算台股價格為36.14元。

日月光ADR漲1.20%，收5.05美元，換算台股價格為80.47元。

中華電信ADR跌0.06%，收35.51美元，換算台股價格為113.16元。(2-2)