疾管署公布明年度（112）防疫預算845億元，遭到外界質疑明年度的防疫預算大幅增加，國民黨也對此提出批評；行政院長蘇貞昌今天（4日）表示，明年沒有特別預算，所以將845億編在年度預算內，國民黨也有參與審查預算，不要指鹿為馬扭曲事實。
蘇貞昌說，疫情雖然已經進入尾聲，但是還沒過去，防疫還是戰戰兢兢，疫苗、藥物、防疫人員的津貼都要編列。過去三年因為有8400億的特別預算支應，但明年沒有特別預算，所以費用編列在845億的年度預算內。
蘇貞昌表示，國民黨自己也參與預算審查，應該清清楚楚，不應該指鹿為馬扭曲事實。
另外，國民黨頻頻喊出要解散指揮中心，記者追問蘇貞昌現在時間合不合適？疫情減緩至何種程度有望解散？蘇貞昌回應，只要疫情還在，全國就需要規劃最妥善的防疫工作，這都要感謝指揮中心的辛苦努力，行政院會隨著疫情變化，看需要來斟酌。
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