《台北女子圖鑑》描述台南女孩北漂到台北追夢的故事，不過播出後被網友無情吐槽，除了劇中呈現的刻板印象，引發南北大戰之外，桂綸鎂的演技也被認為太過刻意，對此，知名音樂人許常德不留情批評：「台北女子圖鑑確實是個爛片」。

許常德在臉書發文表示看了三集《台北女子圖鑑》，坦言這齣戲是部爛片，但卻可能是近期收視最好的影集，他表示集結這麼大卡司和國際平台的製作，不可能一開始就設定要製作成歪樓影集，雖然不是影集版「東邪西毒」，但可能是質感好的「台北物語」，至於會說是爛片，在於角色設定刻板及劇情操之過急的說教。

許常德PO文砲轟「台北女子圖鑑是爛片」。(許常德的地下手記臉書)

許常德指出劇情明明要寫實，卻一直脫離現實，尤其集結那麼多專業演員和導演團隊，甚至是平台高層，卻沒有任何人發現問題出在哪?雖然話題不斷但不見得不會傷到，不過即便整齣戲負評如潮，但他強調：「三集都看了，還會繼續看」。

眼見許常德對這部戲提出見解，網友紛紛留言：「我刷了三次都開始戒斷症發作了」、「推薦大家要看要找一群人一起開吐槽大會，保證好看」、「台北女子圖鑑太過於強調台南落後，都市的不同，但現在差別並不是這樣，高鐵都一日生活圈」，對於有人反問：「俗女養成記怎麼就不會被砲呢？也是台南到台北工作」，網友也回應：「俗女根本完勝，不論劇情或是演員表達，台北圖鑑是台北人罵台南人也罵，根本脫離現實」、「俗女接地氣很多啊 」。