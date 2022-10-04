藝人王子（邱勝翊）擁有帥氣的外表，出道14年有許多作品，日前自《全明星》系列結束後，腳步也不停歇，緊接著又接下戲劇作品。雖然演藝之路相當順利，但他十多年來為幫父親償還債務仍未置產，靠租屋的他，目前所住的內湖豪宅是天王周杰倫的妻子昆凌所有，也引起網友好奇兩人交情。

王子向天王周杰倫的妻子昆凌承租位於內湖的豪宅，近日遭鄰居指控是「惡鄰」，根據《鏡週刊》報導，經常在屋內發出巨大聲響到凌晨2、3點仍未離去，多次反映都是邱母出來面對，讓他相當無奈，只能由管委會發文給屋主昆凌，要求房東出面約束房客。

這間位於內湖的豪宅原本是昆凌在2018年以近5千萬的價格，買下該社區12樓住戶打算給媽媽住，卻在去年交屋後租給王子一家人，由於王子演藝工作繁忙很少露面，因此住戶們都不知道該屋其實住了一個大明星。

說道王子邱勝翊與昆凌的交情，他們當年因為在《模范棒棒堂》出道時與《我愛黑澀會》結識，至今結識10多年，昆凌也才會將全新交屋的豪宅租給好友，去年周杰倫與林志穎露營時，也力邀王子同行，可見周董夫妻倆與王子的深厚交情。

王子稍早也透過經紀公司喜鵲娛樂回應，和家人幾個月前接到鄰居反映後，一直都以誠意態度跟對方溝通解決，也已減少家中聚會、注意時間以及音量，之後會更謹慎，謝謝提醒。