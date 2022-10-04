宏達電(2498)全力發展元宇宙平台 VIVERSE，近期與魚乾、法咪咪、豆漿、《那些電影教我的事》等多位來自不同領域的創作者合作策展，攜手將創意作品搬上元宇宙，將VIVERSE打造為嶄新創作平台，讓作品以更多元的面貌現身。參觀者進入VIVRESE觀展時，能依喜好客製化自己的虛擬分身(Avatar)，無論你想成為寫實仿真或是載入VRM格式動漫風格Avatar，都能輕易透過手機、電腦、平板或VR裝置進入虛擬空間，與來自各地的使用者一同觀展。VIVERSE也預計在本月份推出更多Avatar新造型、Avatar動作包與自拍等進階功能，大幅增加元宇宙空間的自由度與體驗樂趣。

VIVERSE總經理林俊吳表示，自VIVERSE推出以來，就致力強化元宇宙的豐富性與內容的多元性，同時也不斷推出更多有趣的平台互動功能，期待打造出更友善的虛擬體驗，讓VIVERSE成為新世代的創作平台與互動空間。希望VIVERSE多元的宇宙能持續擴張，吸引更多VIVERSE公民與企業加入行列，打破物理世界與數位世界的疆界，讓創意無限延伸。

宏達電表示，VIVERSE除了持續豐富元宇宙創作內容，也陸續更新並強化平台功能，Avatar是使用者的元宇宙化身，使用者可在 VIVERSE中選擇自己喜愛的寫實仿真或載入動漫VRM格式的 Avatar，自由穿梭於VIVERSE的不同世界；更多元的Avatar新造型、以及能讓Avatar更具自由度像是跳舞、擺拍的動作包，更將於近期內推出。在虛擬空間遇見其他觀展者時，使用者能以說話或透過表情符號進行即時互動，VIVERSE更預計在本月份推出自拍功能，讓在元宇宙社交或看展的使用者，更方便地在社群分享照片。