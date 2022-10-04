俄烏戰爭持續膠著，俄國總統普丁將能源「武器化」對付歐盟的制裁，輸送俄天然氣至歐洲的北溪管線竟在上周遭到人為破壞，使歐洲面臨嚴重能源危機，外媒則指出，天候也許是普丁的最強大工具，歐洲能源荒恐再升溫。

根據金融時報報導，近來俄國對歐洲能源價格的操控力逐漸消退，可是一旦氣溫下滑，情況將轉變。報導稱俄國下一階段能源戰的成敗關鍵是天候，尤其歐洲氣象機構預測，今年冬季氣溫可能更冷，而且預期風力變小、降雨變少，恐讓歐洲能源荒雪上加霜。

歐洲中期天氣預報中心主管Florence Rabier指出，目前跡象顯示11、12月高壓帶將籠罩西歐，在此情況下，氣溫可能會比以往更冷，而且風力和降雨也會減少，再生能源發電量將受限制。

Rabier進一步表示，若出現此種天氣型態，歐洲能源需求會相當龐大，不只氣溫降低，風力減少不利風電，因降雨有限也會打擊水力發電，恐怕加劇能源危機。

能源諮詢機構Wood Mackenzie分析師Kateryna Filippenko警告，歐洲最大的風險是出現極端氣候，如果俄羅斯繼續降低供應量，且今年出現20年一遇的寒流，使得北歐的天氣低於平均水準，這將導致能源、生活價格繼續上漲，歐洲會更加痛苦。

能源短缺已經對於歐洲經濟造成嚴重打擊，家戶能源支出已是過去的數倍，倫敦市長先前警告，這一波能源危機造成的傷害，不會輸給2008年的金融危機。