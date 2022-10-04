隨著年紀增長，價值觀也會改變，一名網友表示，剛出社會會想吃好一點、穿好一些犒賞自己，後來認為凡事差不多就好了，所以改到NET買衣服、鞋全家福挑鞋，他將心境PO上網，知情網友說，NET已連續13年做門市封館活動，讓家扶中心孩子挑選衣服；鞋全家福則是全世界唯一的單腳銀行，足障者可買一雙兩隻不同尺寸的鞋子，且不需支付兩雙鞋的錢，大讚是台灣難得的良心企業，「低調不為人知，光這點就很值得用新台幣支持」。

原PO昨（3）日於PTT八卦板指出，剛出社會賺錢時，會想買好一點、吃好一點犒賞自己，但他大多數的時間都在公司加班，他開始覺得「我買那麼貴的鞋衣要幹嘛？」所以他改到NET買衣服、在鞋全家福挑鞋，也不再去星巴克，喝咖啡改到85度C，他好奇問「像我這樣的人是什麼人？」

有網友回文表示，他不在意原PO賺多少，但NET及鞋全家福是良心企業，NET已連續13年舉辦門市封館活動，提供全台各地家扶中心的孩子，每人2千元額度，到店內挑選自己喜歡的衣服。鞋全家福則是可讓足障者買兩隻腳不同尺寸的鞋，且不需支付兩雙鞋的錢，不僅是台灣唯一，也是全世界唯一的單腳銀行，令他大讚，「這兩間公司是台灣值得學習，甚至驕傲的榜樣，是非常棒的好公司」。

貼文令不少人狂讚，「 NET跟鞋全家福是優質企業」、「NET是台灣少數良心企業，所以會買來支持」、「NET是台灣良心事業」、「NET和鞋全家福都有在做公益，低調為善不欲人知，光這點就值得支持」。