蘋果iPhone新機拉貨正常，且美系品牌客戶VR新產品將於第4季開始出貨，為玉晶光(3406)第4季營運增添新動能，隨著新品出貨逐步放量，玉晶光第4季營運看好，法人預期，玉晶光第4季營運有望創下歷年最旺第4季，今天早盤股價止跌反彈。

近期市場傳聞蘋果暫停iPhone 14新機增產計畫，致使大立光及玉晶光股價弱勢，玉晶光昨天股價更創下2020年3月23日以來新低，不過據供應鏈表示，目前客戶拉貨正常，並無訂單調整情況，玉晶光也表示，目前客戶拉貨正常。

除蘋果iPhone 14拉貨動能持續，美系等多家品牌客戶VR新產品將於第4季開始出貨，由於客戶給的明年訂單預估非常樂觀，可望為玉晶光今年第4季及明年第1季淡季挹注新成長動能。

隨著蘋果iPhone 14拉貨啟動，玉晶光8月合併營收達25.35億元，月增30.25%，年增24.23%，創下單月歷史新高；累計前8月合併營收為107.37億元，較去年同期增加22.13%。

在iPhone 14新機及VR新品助攻下，法人預期，玉晶光第4季營運有望創下歷年最旺第4季，並有助於明年第1季營運淡季不淡。