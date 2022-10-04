去年5月新冠肺炎疫情期間，王姓女子與古姓男子卻在LINE群組轉傳新北市新店一家麵店「賣麵的老公去萬華確診隔離」，害麵店門口羅雀，營業損失慘重，台北地方法院二審駁回檢方上訴，依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪將2人各判處罰金2萬元，可易服勞役確定。

檢方起訴指控，王女去年5月以通訊軟體LINE在群組留言散播「賣麵的老公去萬華確診隔離」古男得知該不實訊息後，又轉傳到另一LINE群組，留言散布「賣麵的老公去萬華確診隔離、店內有2-3個確診隔離」，損害於公眾及該店經營人。

台北地院一審認為，王女及古男明知新冠肺炎疫情期間任何關於疫情之不實訊息之傳播散布，均極可能引發群眾恐慌，增加民眾間因擔憂疾病傳染所導致之不信任，竟發布不實訊息，且迄今未能賠償被害人損害，所為應予非難。

一審考量2人犯後均坦認犯行，態度尚可，各判處罰金2萬元，可易服勞役，檢察官提上訴主張，2人犯後態度不佳，至今未賠償被害人分文，並致其身心受創，輕判2人各處罰金2萬元，量刑顯屬過輕，二審認為原判決量刑並未逾越法定刑之範圍，亦屬允妥，無裁量逾越或濫用之違法情事，判決駁回上訴定讞。