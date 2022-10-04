3年前在新北市某國小擔任教師的陳姓男子，遭校方認定他授課時因屢遭學生干擾，以致情緒失控遂用腳踢踹門，門板因而撞及學生頭部，陳男被依管教行為失當申誡1次處分，他不服提告請求撤銷，台北高等行政法院認為他有失當行為、校方懲處合法妥當，駁回他的訴訟。可上訴。

目前已退休的陳男在2019年經國小調查認定，他授課時情緒失控用腳踢門，國小考核會決議申誡1次懲處，他不服向新北市教育局申訴被駁回，再向教育部申評會提起再申訴又遭駁回，於是提起行政訴訟，否認他管教失當、請求撤銷校方懲處。

校方表示，這起管教事件發生後，先遭該學生家長到校申訴反應，請校方處置，又遭到民眾陳情，陳男在承認「我那天真的動氣，就踢了一下門」、「家長生氣質問說老師踹門，我回答是踢門」、「我做不良示範」等情，陳已構成不當管教，並無疑義。

北高行政法院認為，陳男有失當行為，而國小考核會審酌他的行為動機及對學生權益損害程度，就懲處種類、懲處輕重、是否符合懲處要件表決後申誡1次之懲處，已踐行正當程序核屬有據，陳男訴請撤銷，為無理由，判決駁回。