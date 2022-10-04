據美國之音報導，美國參議院共和黨籍參議員凱文·克萊默（Kevin Cramer）等兩黨參議員推出一項決議案，譴責香港當局逮捕羅馬天主教榮休樞機主教陳日君。克萊默等美國參議員提出的決議要求，立即撤銷對陳日君樞機主教的所有指控。

報導稱，來自北達科他州的克萊默參議員辦公室當地時間周一（10月3日）宣佈，克萊默領銜與來自緬因州的無黨籍參議員安格斯·金（ Angus King ）、來自愛達荷州的共和黨籍參議員吉姆·里施（Jim Risch）以及來自加州的民主黨籍參議員亞歷克斯·帕迪拉（ Alex Padilla）聯袂提出一項決議案，譴責香港逮捕樞機主教陳日君。該決議還重申了美國支持香港民主、自治、宗教自由和人權的承諾。

該決議說：「陳日君樞機主教的經歷，只是中國和世界各地許多此類宗教迫害和侵犯民主自由的事件之一。香港正在淪為一個日益壓制的社會，在那裡，沒有一個抵抗政府暴政的人是安全的，包括宗教領袖和社區。」

該決議還敦促「中國和香港當局停止針對香港公民社會行為者的打壓，立即釋放並撤銷對所有被不公正拘留和指控的政治犯的指控」。

2022年5月，香港當局逮捕了90歲的香港天主教榮休主教陳日君樞機主教。陳日君曾經直言不諱地批評中國執政的共產黨。

在這次逮捕之前，中國於2020年在香港實施了《國家安全法》，鎮壓香港的反對派運動。