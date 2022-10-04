自助餐因菜色豐富，深受許多民眾喜愛，一名男網友表示，上次吃自助餐噴了250元，時隔1年再度挑戰，沒想到這次直接破紀錄，3道菜配1碗飯竟然要價500元，讓他飽受驚嚇，也引發網友熱烈討論，不少人驚呼說，這是被當盤子宰了吧？500元可以吃的東西很多欸。

男網友去自助餐吃飯，夾3道菜和一碗飯竟然要500元。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名男網友昨天在臉書社團《爆廢公社》發文分享，他大概1年多沒吃自助餐，上一次吃自助餐的價格大約落在250元左右，但這次去自助餐吃飯，夾了3道菜和一碗飯，結帳的時候竟然要500元，讓原PO驚訝直呼「創新紀錄啦！」

男網友指出，原本就知道自助餐不便宜，但結帳的時候聽到500元的價格，還是讓他受到驚嚇了。如今他發文出來也不怕店家講話，因為他當時真的被收了500元。從照片中可見，原PO前方的托盤上放著一碗白飯與3種不同的肉類，其中一道類似糖醋排骨，另二道則像是炒肉片。

貼文引起網友熱烈討論，不少人驚呼說，「一份烤鴨也才270元，500元是怎麼算出來的」、「這樣500元真的有點誇張」、「自助餐什麼時候變成是盤子在吃的？有夠誇張欸」、「千葉火鍋吃到飽也差不多500元上下，這盤500元是不是被搶了」。

但也有網友替自助餐店家緩頰說，原PO配菜只選肉類，完全沒有蔬菜，而且3種肉類都夾好夾滿，塞滿了整個餐盤，看起來至少有7至8份的量，而有些自助餐是以份數來計算價格的，因此這樣算下來500元似乎也蠻合理的。