國境在下周四（13日）即將解封，中央疫情指揮中心卻未跟著解編。8400億的防疫紓困特別預算，其中有一筆用於媒體通路集中採購案「多元管道宣導」7.9億元，也讓在野黨質疑是否獨厚特定綠色媒體，對此國民黨籍參選人蔣萬安今上廣播也強調，政府可以徵用相關頻道做防疫政令宣導，那為什麼還要再編列將近8億，讓人懷疑要用來做什麼，是不是要給親綠媒體、側翼或網軍？

蔣萬安今接受媒體人王淺秋的廣播節目「千秋萬事」專訪，提及指揮中心存廢，蔣萬安表示，不管是指揮中心要不要繼續存在，或是經費的編列，當然都要嚴格檢視，其中值得注意的是，媒體預算為什麼編列將近8億，根據傳染病防治法，防疫期間如果成立指揮中心，政府可以徵用相關頻道做政令宣導，那為什麼還要花了近8億，大家就會懷疑要用來做什麼，是不是要給親綠媒體、側翼或網軍？

蔣表示，只要預算合理大家都會支持，上個會期都很順利過關，蔣回憶，兩年前疫情剛爆發，自己是第一個提出要訂立防疫紓困特別條例，當時很多民進黨立委反對，後來行政院才接納意見。

蔣萬安說，疫情這件事情不分黨派，但如果預算有浮編、濫編，或是拿納稅人錢來做政治目的的事，就堅決反對，在年底選舉剩50幾天，民進黨會不會利用中央資源行輔選之實？

蔣萬安表示，現在要跟病毒共存，疾管署明年卻編這麼多預算，指揮中心繼續存在目的何在，沒有清楚說明，那大家會覺得就是要為特定候選人輔選，司馬昭之心路人皆知。