《鏡週刊》社長裴偉日前遭人踢爆請政府高層向NCC施壓通過鏡電視執照申請案，並被錄音公開，裴先前曾指此音檔是「經過剪輯」，昨（3）日受訪則認了錄音檔內容是會後閒聊，「有些膨風」。而一份最新的網路投票卻顯示，有高達89%的民眾「不相信」裴偉的說法！

裴瑋昨接受廣播節目專訪時表示，自己絕對沒有跟總統蔡英文、行政院長蘇貞昌有過聯繫，針對曝光的錄音檔，他指出這不是股東會上的內容，而是散會之後的閒聊，當時為了讓股東放心，說了一些安撫股東的話，「也許有些膨風，但沒有那麼厲害直達天聽」。

對此網媒《老天鵝娛樂》今起在其YouTube社群以「鏡電視前董座裴偉承認錄音檔膨風，你各位相信嗎？」為題進行網路投票，在短短一小時就已有超過6000名網友參與投票，其中高達89%網友投給「不相信」的選項，11%則投給「相信」。

許多網友投完票後也在留言區發表意見，他們表示「笑話一則」、「誰信，說法反覆一定有鬼」、「把人民當傻子」、「股東又不是傻子，真的發現被唬濫早就現場抗議了」。