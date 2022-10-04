說法一變再變！裴偉昔稱「剪接變造」今說「膨風」 蘇貞昌再喊：我和蔡英文絕對沒干預NCC

鏡電視錄音爆料府院高層介入NCC審查鏡電視執照，錄音主角鏡週刊社長裴偉昨說是自己為安撫股東膨風，並沒有直達天聽的本領。行政院長蘇貞昌今對此表示，他跟蔡總統都絕對沒有干預NCC獨立運作，裴偉已經說他是膨風，事情越來越清楚。

民眾黨立委邱臣遠今天在立院質詢蘇貞昌，裴偉為安撫股東，膨風稱府院高層已經介入，是否要將裴偉送法辦？鏡電視的執照申請過程是否要重新啟動調查？

蘇貞昌說，他清楚明白表示，府院絕對沒有干預NCC獨立機關運作，錄音裡面說的事情他都都不清楚，不知道有這錄音，也不知有這談話內容，「我沒干預，蔡總統也沒跟我講過，也不會這樣做。」

至於日前他在立院答詢時說「不必去查」，蘇強調，他意思是這是民間股東之間糾紛，人民講話，不會去給他查講什麼話，該案已經進入司法程序，就依照司法程序進行。且當事人也否認了，說是他自己膨風，事情越來越清楚。