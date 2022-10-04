2名海陸軍人3日晚間在車城鄉埔墘路段跑步時，先後被酒駕陳男騎車撞傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

2名海陸軍人3日晚間在車城鄉埔墘路段跑步時，先後被酒駕陳男騎車撞傷。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

在海軍陸戰隊服役的胡姓、林姓軍人，3日晚間7時許於車城鄉埔墘路段跑步健身時，竟遭51歲陳姓醉漢騎車酒駕從後方如「保齡球式」撞上，2人先後倒地後，陳男也連人帶車摔倒在草叢，所幸3人僅手腳受挫傷，無生命大礙，陳男經警方酒測，酒測值達0.42毫升，訊後依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，2名軍人3日晚間在車城鄉埔墘路段跑步時，先後被酒駕陳男騎車撞傷，車禍發生後，陳姓男子被送往恆春基督教醫院治療，胡姓與林姓軍人則送往南門醫院治療，3人無生命大礙。

警方說，經對陳男實施酒測後，陳男酒測值達0.42毫升，超過法定標準值，全案依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

對此，恆春警分局長林明波再次呼籲，酒後駕車行為害人又害己，駕駛們切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，警方對於酒駕行為絕對零容忍。

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