今天是農曆9月9日重陽節，不僅是陽氣最重的日子，還是驅凶避邪、改運的好時機。命理師楊登嵙在命理專欄《旺好運》分享重陽節開運11招，包括登高爬山，以吸收陽氣、增強運勢，以及佩帶茱萸趨吉避凶，防止小人陷害。

楊登嵙表示，傳統上把奇數視為陽數，其中9是最大陽數，而農曆9月9日有雙9，因此被稱為「重陽節」。由於9與「久」同音，有長久長壽之意，所以政府將重陽節訂為「老人節」，提醒為人子女者，要孝順及重視家中的高齡長者。

楊登嵙指出，重陽節不僅是陽氣最重的日子，在古代也被視為驅凶避邪之日，若想開運可以參考以下11招：

1.驅瘟神：

以居家風水學來說，「九宮飛星」是判斷流年方位吉凶的依據，而今年「五黃」入中宮，「五黃星」又稱瘟神，主宰疾厄、意外、血光、官訟，宜靜不可動，動之必有凶禍，不可在此方位動工、裝修，輕則災病，重者損人丁。

把住家等分為九宮格，其中位於正中間的地方即為「中宮」，也就是住家的核心區域，若此方位必須動工、裝修，則要拜地基主，以免太歲頭上動土，帶來不幸。若睡床放在此方位，則可放置葫蘆、六帝錢、羅盤制化，葫蘆必須要有瓶蓋及瓶口才有效。

2.淨宅：

重陽節當天上午11點到下午1點，可取「午時水」來灑淨家中每一角落，以達到淨宅的效果，記得要由內而外、由上而下潑灑。

3.旺財：

大門斜方45度角位置為財位，若有擺放水晶洞、彌勒佛等招財吉祥物，可在重陽節當天用午時水擦拭乾淨，增加財運。

4.提升宅運：

重陽節一早把家中電燈全部打開，一直開到夜晚就寢才熄燈，可增加房子的陽氣，提升宅運。

5.佩帶茱萸趨吉避凶：

據周處的《風土記》中記載：「9月9日折茱萸以插頭上，辟除惡氣而禦初寒」，茱萸雅號「辟邪翁」，重陽節當天身上佩帶茱萸即可驅邪避凶，防止小人陷害。

6.喝菊花酒：

菊花又名「延壽客」，有清熱解毒、明目祛風、平肝疏肺、益陰滋腎的效果，也可用菊花酒來擦拭身體，增加免疫力。

7.吃糕：

在唐宋時期，重陽節特別講究吃糕餅，就如同中秋節吃月餅一樣，屬於應景食物，現代人仍可在當天吃些重陽糕或米糕，取其諧音「糕＝高」，達到步步「高」升的好官運，考試的人可以「高」中。

8.登高吸收陽氣：

高為「陽」，低為「陰」，重陽節當天可到戶外走走、登高爬山，以吸收陽氣，增強運勢。

9.點「藥師燈」：

藥師佛又稱作藥師如來，其第7大願是「消除一切眾生的病痛，使身心靈平安快樂。」子女可幫長輩及家人點藥師燈祈求身體健康、疾病消除、延年益壽、身心安樂。

10.泡澡去霉運：

官司纏身、犯小人、運勢低迷而且很倒楣的人，可以準備菊花、龍眼乾、米、鹽、艾草、榕樹葉加陰陽水，加入重陽節當天取用的午時水並拿來泡澡，可除去晦氣，達到開運的效果。

11.孝敬老人：

常說「家有一老，如有一寶。」孝敬、善待老人能給我們增加正能量，運勢自然會好轉。