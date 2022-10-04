情侶談戀愛時，有人會採取相信、尊重對方的方式，但有些人因佔有欲強烈，總希望能掌握對方的一切訊息，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍男、獅子男、雙魚男的獨佔欲強烈，希望女友只關注自己，若有其他男性稍微示好，他們絕對會跳出來捍衛，讓大家知道。

▍天蠍男

天蠍男的獨佔欲強烈，總想掌握女友的一切，包括她心中的想法和念頭。天蠍男希望女友只關注自己，不喜歡女友跟其他異性接觸，尤其是單獨吃飯聊天，天蠍男很在乎安全感，也很忌諱別人了解到關於女友的一切，甚至忌諱女友有很多不能說的秘密不讓天蠍男知道。

▍獅子男

獅子男霸道強勢，對女友怎麼可能沒有獨佔欲，只要女友跟其他男生單獨多相處了幾分鐘、多了幾聲笑聲，獅子男都不能忍；在他們看來，女友是自己專屬的，其他男生如果不在乎自己的存在，獅子男會發脾氣，甚至會跟對方大吵一架，就是為了讓大家知道女友是我的。

▍雙魚男

雙魚男敏感，想得多，會黏著自己的女友，就算沒能在身邊，也會分享生活中的點點滴滴，感慨人生大小事。看似暖男，其實佔有欲極強，如果女友覺得大小事都要報備，或是要聽很多雙魚男每晚電話中的分享，這時女友會覺得很膩，變得反感。