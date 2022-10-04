據美國之音報導，多位美國國會參議院兩黨議員最近提出議案，計劃成立一個新的委員會，負責協調和制定美國公私部門對中國的「大戰略」。根據法案內容，這個戰略委員會預計將在未來兩年制定整合各個政府部會和機關，建立一套完整的「全政府式」指導方針，應對當前美中關係的經濟、安全和外交挑戰。

報導稱，由參議院情報委員會無黨籍參議員安格斯·金（Sen. Angus King I-ME）和共和黨參議員約翰·科寧（Sen. John Cornyn R-TX）以及參議院外交關係委員會民主黨參議員蒂姆·凱恩（Sen. Tim Kaine D-VA）9月29日提出的議案，將要求成立一個全新的「中國大戰略委員會」（China Grand Strategy Commission）。

除了三位提案人之外，這項法案目前獲得12位兩黨議員聯署支持。議員們以這項法案作為必須通過的《2023年國防授權法》（National Defense Authorization Act NDAA）的修正案提出，借此加速推動這項計劃。

參眾兩院目前正處於休會狀態。根據議程安排，參議院將在10月11日開始針對新財年的《國防授權法》進行辯論。

報導引述來自緬因州的安格斯·金參議員9月30日在一份書面聲明中表示，世界正在經歷一個重大變革時期：經濟在轉型，聯盟在變化，國家安全威脅正迅速演變。

「幾乎在每一個轉折點，美國都面臨著愈來愈咄咄逼人的中國所構成的挑戰，」金參議員說。他還說，如果美國希望維持全球地位，那就必須瞭解「中國到底想要什麼」。

報導稱，計劃中的「中國大戰略委員會」將效仿2019年成立的跨黨派「網路空間日晷委員會」（Cyberspace Solarium Commission）的做法，由六名行政部門官員（包括國安會、國防部、國務院、財政部、商務部和情報部門）、四名國會議員（參眾兩院各兩人）以及八位私部門專家，成立一個18人的委員會，並由國會兩黨領袖和總統決定委員會的兩名共同主席。

報導稱，作為「網路空間日晷委員會」共同主席的金參議員在聲明中強調，這個應對中國挑戰的大戰略委員會將網羅公私部門最聰明的頭腦來研究和評估美中兩國如何互動，如何在避免衝突和追求美國國家利益之間取得平衡。

他還說，委員會將對政府提出可行的建議，在政府範圍內制定一套大型完整的戰略，應對中國挑戰。

「這事關重大，不能短視地面對這一威脅——我們不能只有缺乏長期戰略、臨時應對式的中國政策，而不去運用所有力量工具，」金參議員說。

來自德州的共和黨聯邦參議員科寧也在書面聲明中表示，「中國共產黨日益咄咄逼人，資源也愈來愈豐富，其野心對我們的經濟和國家安全描繪了一幅令人震驚的景象。」「應對來自中國的威脅是我們這一代人最重要的安全任務，而一個戰略性的、全政府式的途徑才是唯一的前行道路。」

來自維吉尼亞州的民主黨聯邦參議員凱恩也在聲明中表示，過去這幾年，美中關係以鮮少有人能預料到的方式發生了許多變化。

「美國公開批評中國在新疆持續侵犯人權，通過了《芯片與科學法》投資我們的經濟競爭力，並且凝聚我們在世界各地的夥伴來捍衛民主，包括台灣的民主，」凱恩參議員說，「要保持世界卓越大國的地位，美國必須在與中華人民共和國的關係上採取更為深思熟慮的方式。」