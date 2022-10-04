大陸秋糧收穫4.48億畝稻米花生大豆蠶絲多個主產區增產。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，大陸農業農村部日前最新農情調度顯示，盡管今年大陸持續高溫乾旱天氣，中國多個主產區依舊呈現增產趨勢，秋糧已收穫4.48億畝、進度達34.3％。眼下，主產區正搶抓農時，搶收秋糧。

在江西南昌，69.3萬畝中稻集中成熟。種糧大戶陶愛文今年種了1600畝新品種優質稻，盡管在抽穗期遭遇持續高溫乾旱天氣，但由於政府投入200多萬元（人民幣，下同）及時引水灌溉，農技人員也指導加強田間管理，今年產量並不低。

在山東樂陵滕家村，承包地確權後，把經營權入股到村集體合作社。而村集體合作社則將原來近千塊零散土地，在國家支持下，建設1600畝集中連片、穩產高產的高標準農田。通過土地整合，不僅多出100多畝地，集中連片的高標準農田今年建成投入使用後，增產趨勢也非常明顯。

山東省樂陵市孔鎮鎮滕家村黨支部書記齊連勇表示，這1600畝地預計秋糧能達到280多萬斤（一斤500公克，下同），能多打20多萬斤，民眾得到實惠了，多打糧了都高興了。

今年，中央大力實施大豆和油料產能提升工程。河南是中國花生生產第一大省，面積近2000萬畝。今年，當地依託河南農科院選育的高油酸花生新品種和配套技術，在南陽、信陽等主產區示範推廣，帶動全省花生大面積均衡增產增效。

河南省新野縣長生果花生農業專業合作社理事長孫子傑說：今年預計一畝產量能達到900多斤，按照前兩年的價格，一畝地最少都收入3000多元。

河南省農科院院長張新友指出，今年在天氣嚴重乾旱的情況下，通過推廣高油酸品種，結合精準調控技術，在全省豫南、豫東和豫北等夏直播花生產區，均創造了畝產450公斤以上高產典型。

花生是重要的油料作物。高油酸花生因其含油量高、品質好，是中國花生新品種選育和推廣的重要方向。河南對示範區測產結果顯示，平均畝產量比普通花生田高出15％以上。

在花生收穫的同時，河南100萬畝帶狀複合種植的玉米大豆也迎來豐收。這種種植新模式讓漯河種糧大戶李曉東嘗到了甜頭，不僅玉米沒減產，還多收了一茬大豆，而且由於大豆的固氮作用增加了土壤肥力，化肥施用量也減了不少。

李曉東說：「我們粗略估計玉米在800公斤左右，大豆在100公斤左右。我這800畝地今年多增收40多萬塊錢。」

眼下，增產增收不僅是油料作物，在四川南充，今年栽桑養蠶也迎來了豐收。為了照顧這些會吐絲、能賺錢的蠶寶寶，當地蠶農在政府、專業合作社帶領下，成了精心守護的「蠶保母」。

四川省南充市高坪區會龍鎮硝廠村村民趙興德表示，今年蠶桑豐收很開心。平時在園區施藥、採桑葉、施肥、餵桑葉，一般隔兩三周一批蠶，一批可以掙到六七百塊，一年餵個十幾次蠶，就可以掙到兩萬多一年，生活越來越好了。

近年來，高坪區會龍鎮通過撂荒地整治和低效產業園騰退，逐步建設起5000畝糧經複合現代蠶桑基地和10個標準化養蠶大棚，由南充市蠶業管理站、區鄉村振興服務中心提供技術支撐，讓栽桑養蠶實現提質增效，有效帶動了當地5個村400餘戶村民增收。

四川省南充市高坪區鄉村振興服務中心副主任吳紅雲指出，今年對於蠶桑來說是豐收年，目前著重抓桑園管護，蠶前、蠶中、蠶後消毒，及蠶繭技術指導，確保蠶農增收。