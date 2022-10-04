45歲女星蕭淑慎過去在當紅之際染毒，令形象一夕盡毀、更因此入監服刑，2019年她體內長出8.5公分的惡性腫瘤，隔年動刀切除1/3的指腸、胃等身體器官，原以為一切雨過天晴，哪料今年5月驚爆癌細胞又轉移到肝臟。3日蕭淑慎則突在FB自曝「我一定是中了邪」，小15歲嫩尪梁軒安更爆料，老婆蕭淑慎當天的牙齒「就這樣斷了」。

蕭淑慎近日因體內的癌細胞轉移，正以標靶藥物進行治療，3日她偕同老公梁軒安跑商業聯誼社團，不過蕭淑慎的體力似乎不堪活動內容，發文感嘆：「我一定是中了邪，才會答應去陪打羽球比賽」，隨文，蕭淑慎更附上躺在床上的白色貓咪照片，可見小動物躺在床上的哀怨冏樣，與她當下疲累的心境頗為相似。

老公梁軒安當日則相隔4小時在臉書表示，晚間夫妻倆去初次相遇的地點，兩人在當地飽餐一頓後，蕭淑慎突然想吃玉米，買回家啃時，牙齒竟突然斷裂，只好趕緊飛奔到醫院看診，令網友見到後不敢置信、提出質疑，他則一一回覆：「真的我沒有騙你」、「(玉米)兇器太恐怖了」、「可惜我不是攝影師，無法馬上紀錄經典美照」。

蕭淑慎飽餐一頓後買玉米來吃，牙齒竟無預警斷裂。(圖/梁軒安 FB)

出道已有21年的蕭淑慎，是在2020年因罕見的「十二指腸基質瘤」，動刀切除1/3的指腸等器官，之後身體未有異狀，然而，今年5月癌細胞不幸轉移到肝臟，即使如此，蕭淑慎仍和結婚5年、31歲的嫩尪梁軒安樂觀面對，這些日子不時會上綜藝節目，同時陪伴老公出席大小活動，表現積極向上的人生態度。

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