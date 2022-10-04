副總統賴清德昨（2）日晚間前往台中市大甲區為同黨台中市長候選人蔡其昌站台造勢，期間更將蔡與烏克蘭總統澤倫斯基類比，強調「蔡其昌這席，在守護台中的安全」，國民黨籍參選人今上午進行廣播專訪，大笑表示，好牽強也有點好笑。另蔣萬安也提起先前親綠側翼造謠女記者合照風波，蔣表示，傷害無辜女性跨越底線。

蔣萬安今接受媒體人王淺秋的廣播節目「千秋萬事」專訪，提及民進黨的「勝利方程式」，蔣萬安笑稱，前陣子副總統賴清德幫民進黨台中市長參選人蔡其昌輔選，賴清德突然話鋒一轉說，覺得蔡其昌很像烏克蘭總統澤倫斯基，讓蔣萬安直呼「我覺得好牽強也有點好笑」，強調民進黨沒招了，就開始在營造抗中保台氛圍，要操作意識形態，尤其在選戰最後階段連蔡其昌是澤倫斯基都可以說出來。

蔣萬安強調，民進黨這幾波選舉操作，先抹黑抹紅再抹黃，譬如之前側翼粉專PO了自己跟女記者的合照，後來粉專為謠言道歉，女記者也進行提告，痛批民進黨傷害無辜的女性，真的跨越了底線，沒有的事情惡意造謠，就是抹黑抹黃，接下來就是抹紅，抗中保台操作意識，台北市民很厭倦這樣的模式。