普侯斯第703號全壘打。（MLB臉書）

普侯斯（Albert Pujols）在紅雀主場例行賽最終戰感人的謝幕之後，他的大棒還不肯停下，4日移師海盜主場，他在6局上轟出本季第24支、生涯第703支全壘打！這支兩分炮讓他生涯打點來到2216分，超越貝比魯斯（Babe Ruth）成為史上第2。普侯斯的狀態好到令人稱奇，如果他不退休，明年還可能追過第1名的漢克阿倫（Hank Aaron, 2297分）。

前一場主場賽事，普侯斯在中途被換下場，這是總教練特地安排的，讓他與投手溫萊特（Adam Wainwright）、捕手莫里納（Yadier Molina）一起退場接受球迷歡呼。剛滿41歲的溫萊特效力紅雀17年，和隨隊征戰19年的鐵捕莫里納並稱兩大宿將，這是3位紅雀傳奇最後一次在例行賽主場同台。

Pujols, Yadi, and Wainwright got taken out together in their final home game at Busch Stadium 🥹❤️



(via @mlb)pic.twitter.com/BO3lr9ZTXh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 2, 2022

普侯斯本季不僅是湊足700轟而已，他確實是幫助紅雀稱霸國聯中區的功臣，包括今日2比3敗給海盜，全隊的兩分也都是普侯斯打下的。媒體稱讚普侯斯：「如果他改變心意不想退役，我們完全可以理解。」普侯斯、莫里納預告於本季結束後退役，身為捕手的莫里納已經決定前往海外擔任總教練，他對這項工作抱持很大的熱情，也許日後能見到他在大聯盟執教。

另一頭試圖改寫美聯全壘打紀錄的「法官」賈吉（Aaron Judge）尚未成功，他同日4打數1安打，而且是擦棒意外形成的內野安打。終場洋基3比1戰勝遊騎兵。