全球各國逐漸解封，進入後疫情時代，過去喝酒開瓶分享、喝不完存酒習慣，隨著疫情足不出戶，酒莊、酒吧飲酒文化也明顯改變。光輝集團旗下豪運實業9月初推出文藝復興時間名畫的創作思維，結合生肖為一體的mini版威士忌（150ml、50ml）剛上架，已蔚為風潮，消費者詢問度很高。

秋節連假闔家出遊的徐先生就表示，在九族文化村中無意發現這款酒瓶有著文藝復興名畫味道，瓶身容量僅有150ml的威士忌，當下即買進六瓶不同圖案，在家聚中與家人分享，發給家人一手一瓶，開瓶即開喝，省去找酒杯對飲，直接拿著酒瓶碰瓶，也無違和感！他說：「疫情尚未完全褪去前，過去威士忌一大瓶，若來客不多，分倒過程常剩下來。另外，疫情期間，有些人不願意分倒酒，恐觸及飲口處，而小瓶裝反而無此困擾」，而這瓶身又有世界名畫加持，威士忌酒瓶圖案多樣，還成為飲酒人爭相收藏，成為三五好友對飲另一樂趣。

豪運實業這款世界名畫威士忌因應消費者需求，150ml、50ml容量酒瓶，沒想到成新竉兒，尤其在前陣子國旅大爆發，景點旅遊熱點追貨訂單不少。光輝集團董事長王巍光表示，全球疫情衝擊，也拖累這一款設計創作以文藝復興時期名畫為創作思維，結合生肖為一體的威士忌問市進程，「不過相對也給我們更多時間準備！」王巍光表示，口感純厚、溫潤，而縮小版的威士忌也攻佔原本喜歡豪飲的年輕族群。

女生愛上這款威士忌，也接受味道純厚之感，可以慢慢品嚐、淺酌，可以感受品酒之樂、菜餚之味，無形中讓聚餐氣氛不一樣。

根據豪運實業市場調查，一般人對於威士忌有著高貴且貴的刻版印象，在聚餐中選擇品酒大都是紅酒、啤酒、調酒，常跳過威士忌，大都考量開瓶後喝不完的麻煩。不過，在市調上也發現，年輕族群對於縮小版威士忌，興趣激增，在內科上班的陳小姐就表示，疫情間若有聚會，喝上啤酒，一定得要上公廁且不止一次，又加大疫情期間聚會易染疫的風險，而150ml裝威士忌，尤其此款酒瓶上有著文藝復興時期的名畫在上頭，瓶身又好握，成聚會首選，最重要的是，喝威士忌不用豪飲，慢慢品嚐、淺酌，可以感受品酒之樂、菜餚之味，無形中讓聚餐氣氛不一樣。

豪運實業推出「歐柯邁OKOMAI」威士忌系列有六款，酒瓶空了可以收集起來，放起來做擺示也行。

王巍光也透露，有消費者詢問這套酒瓶文創收集。未來不排除在瓶身上秀出畫作拍賣金額，讓消費者不用花大錢就可以收藏名畫，同時品嚐好酒，目前推出鼠、虎、兔、貓、狗、豬六款，未來繼續給合十二生肖為一體，更計畫將星座排序進行，讓喝酒人多一項收集樂趣，且小瓶裝威士忌，高貴不貴的消費金額，人人可以輕鬆入手。對於後疫情，喝酒文化的微微改變，小瓶裝成為新寵兒，也是酒商始料未及。

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