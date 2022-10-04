童文薰(民眾提供)

長期關注蔡英文總統論文門事件的台北市長參選人童文薰律師，不滿她近日的拜票電話質疑蔡總統家族海霸王餐廳用地問題，遭自由時報指為「惡質黑函」，4日上午到台北地檢署控告該報發行人、負責人、總編輯等人加重誹謗、誣告、違反選罷法。

童文薰認為，該報未經查證，未詢問她意見，日前刊登標題「拜票電話抹黑小英非法取得海霸軍事用地，民進黨：非常惡質」報導，指海霸王中山店用地，「蔡總統2015年早已澄清真相，這種疑似參選人的黑函電話非常惡質，利用製造社會仇恨爭取支持及選票，民進黨嚴厲譴責，呼籲有心人士停止這樣的行為」。

童文薰指稱，該報不實報導已誹謗她名譽與社會公信，並散佈所謂中國勢力介入，更涉國安法問題，汙名化她人格，且誤導選民，教唆進行「報案檢舉」，不僅浪費訴訟資源，亦影響投票行為。

她強調，她曾多次於該報留言板留言，且兩度致電該報投訴專線要求更正，但對方卻無具體回應。她認為該報以不具名人士指控她散布「黑函」、「違法行為」，「擴散錯假訊息」、「傷害台灣民主」，並教唆公眾「報案檢舉」，構成加重誹謗罪。