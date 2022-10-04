蘋果公司公布2021年度主要供應商，這次新增3家和剔除6家台廠，同時新增7家與剔除6家陸廠。

根據這份名單，新增的台灣零組件供應商包括台燿、台表科和科嘉-KY，而跌出榜外的台廠為雙鴻、康控-KY、良維、致伸科、瑞儀和金箭印刷。

在陸廠方面，新納入的7家零組件廠分別為在2021年收購歐菲光鏡頭模組業務的聞泰科技、中科三環（磁性材料廠）、水晶光電（精密薄膜光學廠）、乾德電子（精密連接器製造商）、達鳴控股（高精密機械金屬加工廠），康瑞成型技術（不鏽鋼精線焊材廠）和英思特稀磁新材料（稀土永磁材料廠）。被剔除的6家陸廠分別是金龍機電、中石科技、歐菲光、新綸科技、勝利精密與鑫捷順五金機電。

在日廠方面，新增日本輕金屬（鋁材廠）、MegaChips（晶片設計公司）、和TOYODA GOSEI（白光LED廠）。

韓廠新入榜的是LX Semicon（IC設計公司）。

在美國供應商方面，新增Power Integrations（高壓功率轉換系統零件廠）和萊迪思半導體，並剔除美信集成、盛禧奧（化學材料廠）。