歡慶九九重陽節，桃園市長參選人鄭寶清4日赴慈護宮關心長者。(蔡依珍攝)

歡慶九九重陽節，桃園市長參選人鄭寶清4日赴慈護宮關心長者。(蔡依珍攝)

歡慶九九重陽節，桃園市長參選人鄭寶清4日赴慈護宮參加敬老活動時宣布，除了全年敬老津貼提高到1萬元，又再祭出敬老卡政見，現行每月800點政策未來將無期限，沒用完下個月可繼續沿用，且通路會更廣，像是超商也能買東西，他引用客家俗語「敬老得福」，強調尊敬老年人才可以得到福氣。

鄭寶清說，老有所養是家庭與政府共同的責任，更是社會和諧、家庭安康的重要元素，但桃園近年政策都讓長輩心寒，像是桃園市長鄭文燦去年調降三節敬老金，從每節2500元砍到2000元，加上原有重陽節2000元，每年從9500元減為8000元引民怨。

「每節砍500元1年才差4億元，煙火式活動少辦一點就有錢！」鄭寶清說，上任後將全面提高敬老補助，每年發給長者敬老津貼1萬元，且過年一次發，讓老年人得到更好的照顧。

鄭寶清也提到，桃園補助每位長者愛心敬老卡每月社福點數800點、設籍復興區則有1000點，但月底沒用完就會歸零也讓長者不滿，他直言，預算本來就有編列，不解為何要收回，宣布上任後點數無期限，沒用完下個月還能繼續用，且通路會更廣，四大超商、庇護工場等都能使用，希望讓政府照顧桃園市的長輩們。