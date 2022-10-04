音樂學者施德玉應邀策展，臺北市立國樂團(TCO)將推出「吟詠性情．歌樂相得」詩詞曲歌唱跨界音樂會，以中央研究院曾永義院士的絕妙詩詞為主軸，透過歌樂在舞台上展現，除了聆賞精緻藝術之美之外，也試圖對於「歌樂融合」有更深沉的文化叩問。

中研院院士曾永義多年來對於詩詞曲的研究有其獨到的見解，創作觸景做詩，見物填詞，當意興所至，信手揮灑，心紙無間，筆墨契合，才情風發，妙造自然，多年來創作詩詞曲作品無數。

這場音樂會特別挑選曾永義院士對於人文與臺灣風光有關的詩詞曲，曲目包括《情詩四首》、《思往日》、《愛琴海組曲》、《點滴情懷》、《民歌採集》、《望幽與党歌》、《古往今來》、《望穿秋水》、《水調歌頭》、《滿江紅》、《崑曲悲佳人》等，並邀請當代作曲家進行譜曲，透過藝師與歌唱家深情詮釋，並結合器樂伴奏，展現詩詞曲歌樂之美。

策展人施德玉以「吟詠性情」，彰顯曾永義對於詩詞曲等韻文學內容思想的主張；以「歌樂相得」隱喻曾院士對於文學家、作曲家、演奏家、歌唱家應當互相磨合的期許，才能讓詞情、聲情相互交融，各自發光。

除了詩詞與音樂的「跨界」之外，這場音樂會也鎖定「劇種」的跨界，音樂會兼含崑曲、歌仔、採茶、京劇戲曲種類，音樂也從國樂配搭，鋼琴、各劇種樂隊到由曾維庸指揮的大型國樂團合奏。舞台視覺上也邀約書法名家薛平南教授提供詩詞曲唱詞的作品，由導演劉建幗與多媒體設計王奕盛操刀，讓樂迷更容易進入詩詞的藝術世界。

這場音樂會邀請來自不同領域的表演藝術家，展現「跨界」的多姿丰采。其中包括聲樂家白玉光、陳美玲、張宇昕、林文俊，崑曲名角朱民玲，客家戲臺柱江彥瑮、蘇國慶，歌仔戲青年演員古翊汎。參與的作曲家創作領域涵括中西樂、戲曲等，集結了老中青三代，包括游昌發、賴德和、周秦、鄭榮興、莊文達、黃新財、朱雲嵩、周以謙、洪敦遠等，都是一時之選。

「吟詠性情．歌樂相得」音樂會將於111年10月7日(星期五)晚上7：30於臺北市中山堂中正廳演出，並由臺灣大學中國文學系教授洪淑苓擔任演前導聆。

臺北市立國樂團「吟詠性情．歌樂相得」詩詞曲歌唱跨界音樂會，將於10月7日（五）19時30分在臺北市中山堂中正廳演出。(圖／臺北市立國樂團提供)

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