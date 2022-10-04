台股加權指數4日開在13,447.36點，權王台積電（2330）開在429.5元，雙雙開高，大型電子權值股如IC設計龍頭股聯發科（2454），9月營收報喜的南電（8046），也上漲表態，盤面上蘋概股、電動車零組件、貨櫃三雄等指標股紛紛開高，帶動台股早盤指數強勢反彈，大漲逾260點。

美國製造業數據遜於預期，再加上英國總理特拉斯（Liz Truss）被迫撤回既定的減稅方案，帶動公債殖利率下挫、美元拉回，激勵美國四大指數於第四季首個交易日全面強彈。

道瓊工業平均指數10月3日終場上漲2.66％（765.38點）、收29,490.89點。那斯達克指數上漲2.27％（239.82點）、收10,815.43點。費城半導體指數上漲3.76％（86.62點）、收2,393.32點。

元富投顧指出，10月份影響美股和台股的因素，首先仍是美國各項經濟數據的呈現，尤其是9月份CPI能否下降至市場的期待。再者是企業財報，第三季標普500第三季的盈餘年增率僅4.5％，遠不如預期的11.1％。

三是台幣走勢，10月份是否守住32，且止貶回升，也是外資反賣為買的關鍵，四是政府護盤決心，暫看5年線13,000～13,200點是否能守穩。

五是10月營收及第三季財報表現，盤面上若10月營收表現亮眼，且第三季財報又有好的結果，至少可以帶動盤面上止跌反彈，研判10月份指數在13,000～14,500區間震盪或築底。