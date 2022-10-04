科技新聞網TechCrunch日前報導，自10月1日以來，「Google翻譯」已關閉大陸地區的訪問權限，大陸數以千萬計的用戶已無法使用該App。外界認為，這標誌著Google這家美國科技巨頭進一步退出中國市場。

TechCrunch還指出，Google翻譯用戶會被重新導向到一個普通的搜索框，並建議將該App的香港版本加入書籤。這意味著大陸用戶若不翻牆，將無法使用翻譯功能。

據報導，這一變化影響了KOReader（閱讀軟體），以及Chrome的內置翻譯功能。Google向TechCrunch表示，停用大陸區域的翻譯App，是因為「使用率低」。

法廣報導指出，翻譯App是Google在大陸僅存的消費者服務之一。隨著Google翻譯在中國停用，標誌著這間美國科技巨頭將進一步從世界最大的互聯網市場撤出。

香港《南華早報》指出，儘管一些大陸科技公司提供翻譯服務，但Google翻譯在大陸仍擁有龐大的用戶群。該報引用網路分析平台Similarweb的數據稱，僅8月份，中國Google翻譯網站就有5350萬次訪問。

《南華早報》認為，翻譯App在中國停用，反映Google與北京當局的複雜歷史。2010年1月，因大陸加強內容審查，以及有針對性的網路攻擊等爭議，導致Google關閉中國版的網頁搜尋功能。「Google退出中國」也成為當年最受網民關注的大事。

Google在大陸的服務隨後也遭到封鎖。但在2017年3月，Google翻譯在缺席7年後重新在中國推出。當時外界盛傳，Google可能將在中國復出。而在2018年7月，Google推出一款微信小遊戲，此前也向中國電商巨頭京東投資5.5億美元（約合新台幣175億元）。