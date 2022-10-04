香港《經濟日報》報導，港府上周起放寬抵港人士檢疫安排至「0＋3」，但未同步修訂機組人員外站和入境安排。國泰航空昨深夜向員工發內部電郵，宣布從10月4日凌晨起，港府撤消機組人員外站停留的閉環管理安排。機組人員執勤後抵達外站，不再被要求只留在酒店房內，但國泰航空表示，除飲食以外，機組人員須避免參與不戴口罩的活動或到人多地方。

報導稱，國泰航空表示，機組人員若曾在中國大陸以外的外站停留，返港後須在機場完成「檢測待行」程序，並在其後第1至4日做核酸檢測，但毋須再提交活動紀錄。

與其他抵港人士不同，返港後的機組人員「疫苗通行證」繼續獲豁免黃碼，維持藍碼。

另外，出發前RAT測試、抵達後第1天至第3天RAT測試、執行中國大陸以外地區航班須作3天醫療監護的安排也會維持。

國泰航空：變化來得比預期長 但屬復常重要一步

國泰航空表示，最新機組人員豁免安排是公司恢復正常運作的重要一步，讓公司可重新安排日程。國泰又稱，非常努力地與政府一起合作，才帶來這些變化，「這確實比預期的要長」。