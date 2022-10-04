烏克蘭籍女模Tanya自2016年嫁給台灣老公Borya後，兩人便經常透過社群媒體並開設YouTube頻道「Lu Do Family」分享私下生活，受到大批網友的喜愛。而烏克蘭與俄羅斯發生戰爭後，夫妻倆也經常分享當地現況，只是沒想到7月份他們才提到原本在烏克蘭擔任獸醫的姊夫日前也為了保衛國家參軍上戰場，3個月後就傳出他身負重傷的消息，讓不少粉絲相當難過。

Tanya與老公Borya在7月份時曾拍片透露，Tanya在當地擔任獸醫的姊夫，為了保衛國家也披上戰袍參軍上陣，在當時引起許多人熱議。如今才經過短短3個月，昨（3）日Borya便於粉絲團更新姊夫的近況，他透露姊夫在9月30日曾傳影片告知他們驚險躲過炮擊的事情，沒想到當天下午，姊夫的雙腳就遭炮火炸斷，令妻子Tanya得知消息後就在公司哭到發抖。

目前姊夫已被轉送到大醫院，截掉了兩小腿的一半，之後還得視情況決定是否再次進行截肢手術，而對於這樣的傷害，雖家人都感到相當痛心，但姊夫的態度卻相當樂觀，甚至傳照片給他們開玩笑表示「幸好我的重要部位沒事」，讓家人們稍微鬆了一口氣，但公開的照片仍讓人看得怵目驚心。

Borya透露，姊夫當時原本是要出任務去接送傷員，結果在等待的過程中遭到敵方猛烈的火箭彈炮襲擊，讓姊夫完全來不及跑，他形容當時自己就像慢動作一樣飛到半空中看到自己飛出去的雙腳及大量鮮血，一瞬間也感覺不到痛，原本以為自己可能會因此喪命，但恢復冷靜後還是趕緊替自己止血並盡速聯繫附近的友軍及時救援。

而未來的路要怎麼走，全家人都還需要慢慢地去了解，但無論如何家人都是姊夫的後盾，目前他們也積極搜尋復健以及義肢的相關資訊，若有網友知道在歐洲哪裡有義肢等相關消息都歡迎提供資訊，姊姊也開啟了銀行帳號用於未來重建以及復健的基金，若有人願意付出一份心力他們都非常感激。而網友看到後也紛紛轉發留言，祝福姊夫早日康復。