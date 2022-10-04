大陸央視新聞用戶端4日報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表大使陳旭當地時間3日在聯合國人權理事會第51屆會議與非洲人後裔問題工作組對話會發言，呼籲有關國家批准《兒童權利公約》，全面檢視本國法律政策，廢止針對非洲人後裔的歧視性舉措和實踐，解決系統性種族主義問題。有關國家應調查問責侵犯非洲人後裔兒童權利的肇事者，還廣大非洲人後裔兒童健康、快樂的童年。

陳旭表示，工作組向人權理事會提交的報告聚焦非洲人後裔兒童遭受種族歧視和不公正待遇問題，具有重要的現實意義。中方對這一問題非常關注，深表關切。

陳旭指出，非洲人和非洲人後裔長期受到系統性種族主義和仇恨犯罪危害。非洲人後裔兒童處於弱勢境地，受到的危害更為嚴重，屢屢成為童工、貧困、校園槍支暴力等事件受害者，各項人權和基本自由受到嚴重侵犯。

陳旭強調，中方贊同工作組報告所提相關建議，呼籲有關國家批准《兒童權利公約》，全面檢視本國法律政策，廢止針對非洲人後裔的歧視性舉措和實踐，解決系統性種族主義問題。打擊種族歧視、仇外心理等言行，糾正執法部門歧視非洲人後裔的錯誤做法，調查問責侵犯非洲人後裔兒童權利的肇事者，還廣大非洲人後裔兒童一個健康、快樂的童年。