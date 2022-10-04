梅根和哈利在查爾斯公開王室4人核心照後，也公開了新照。

在英國王室公開查爾斯、卡蜜拉，威廉和凱特的王室核心4人照後兩天，這下輪到哈利與梅根，他們周一公開了9月在曼徹斯特世界青年峰會（One Young World）拍攝的新照。

據《每日郵報》（Daily Mail）4日報導，沒人會說他們夫婦趕不上潮流。梅根穿著一身紅色襯衫和長褲，戴著大大的金戒指和耳環，而哈利則穿著黑色西裝，站在她身後，兩人食指相扣，面帶微笑。這令人聯想起他們2021年為《時代》（TIME）雜誌拍攝的照片，當時梅根站在中央，而哈利站在她身後，一手搭在她肩上。

至於第二張照片則是峰會儀式展開前瞬間拍攝的，只見兩人並肩側身對著鏡頭，手牽手望著觀眾。而哈利與梅根公開照片之際，也是查爾斯和王后卡蜜拉在女王追悼期結束後，首度在蘇格蘭執行王室任務，遵照女王最後的遺願，授予丹弗姆林（Dunfermline）城市地位的日子。

當然，這並不意味著哈利夫婦刻意選擇公開新照的時機，以和查爾斯搶風頭。不過，這卻顯示，他們自從遠走美國後，鮮少和其他王室成員協調彼此的活動，以致不時引發衝突。

梅根9月在峰會中當著來自190個國家的2000多名與會者說，回到英國真好，並說與會代表是推動現在與未來全球正向和必要改變的動力。

梅根在曼徹斯特世界青年峰會（One Young World）中發表演說

而查爾斯夫婦和長子、長媳威廉與凱特先前的合照不僅象徵了4名王室最核心的成員，更值得注意的，就是照片是在女王葬禮前夕，即將舉行接待全球領袖和政要的國宴前拍攝的。至於相片所要傳達的訊息很明確，那就是縱使在個人最悲痛的時刻，英國王室仍會永不止息，繼續運轉。

此外，相片也明顯表達了查爾斯要精簡王室的意願，而令人無法忽視的，就是梅根和哈利並未與他們同框。有專家直言，這顯示哈利夫婦已經回不去了！