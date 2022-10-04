提升孩子的創意與想像力，台中市葫蘆墩文化中心舉辦第30屆「全國兒童聯想創作畫比賽」，即日起至10月12日受理報名，主辦單位表示，學童取得畫紙創作並繳件後，將初選出70名參賽者於12日與來自全台各地的高手一較高下，頭獎獎金達5000元，邀學童們一起來大顯身手。
主辦單位指出，聯想創作畫比賽是遊戲式的圖形聯想創作，今年「全國兒童聯想創作畫比賽」適逢30周年，初賽的競賽主題是將數字「3」變形或拆解、融合到圖形中，可以透過創作發現孩子們的各種奇異幻想，感受他們天馬行空的精采創意。
主辦單位強調，因應活動舉辦30周年，活動中也用創意、遊戲式的方式回顧30年來點滴，將30年來的大事記層疊在「回憶30：生日蛋糕」與「描繪30：合體創作」中，象徵總結過往、透過創意展開新歷史；另10月8日起並將舉辦「穿梭30：時光任意門」，藉以回顧歷年得獎作品。
這場活動分為初賽、複賽，初賽是從參賽者中選出70名入選者，之後，再從複賽中選出前三名與優選者，得獎作品將在葫蘆墩文化中心大廳展出。
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