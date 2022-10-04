美律(2439)今年在缺料問題逐漸緩解，下半年在傳統旺季加持下，營收更有機會挑戰季季走高，以全年來說，因工廠稼動率明顯好轉，加上揚聲器調漲價格之後有助提升獲利能力，法人樂觀看好，美律今年每股獲利有機會挑戰8元大關。

美律第三季為傳統旺季，Audio與新款TWS耳機放量出貨，將帶動耳機營收季增；揚聲器部分，除有第二季PC用揚聲器遞延出貨外，手機用揚聲器也逐漸放量，將帶動整體揚聲器營收成長，第二季營收季增有機會挑戰3成。

至於第四季，美律總裁黃朝豊日前就指出，以目前的訂單狀況來說，第四季營運表現將更優於第三季，換言之，美律下半年營收將呈現季季增長。

以美律今年全年表現來看，美系客戶頭戴式耳機為年末購物旺季備貨，中階新款TWS耳機在第三季放量出貨，耳機營收持續年增。揚聲器部分，2022年手機揚聲器將對客戶至少漲價10%，且已爭取到新款手機8個揚聲器Box專案中的6個案子，受價格上揚帶動，美律揚聲器今年獲利能力將優於去年。法人預估，美律儘管今年營收維持去年稅準，但半導體零組件供貨持續增加，工廠稼動率明顯好轉，揚聲器調漲價格之後有助提升獲利能力，毛利率將優於去年， 每股盈餘有機會挑戰8元大關，獲利能力相較去年成長逾5成。