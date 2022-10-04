一名人妻離婚前經常被前婆婆辱罵「不要臉的賤貨」，沒想到過了3年，對方竟突然來電要求她到醫院當「免費看護」照顧自己，人妻果斷拒絕，結果反被罵冷酷無情。貼文曝光後引發熱議，網友看完譙爆：臉皮厚到勇氣可嘉。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，朋友已經離婚超過3年了，上週突然接到前婆婆來電，要求朋友在她即將住院治療的期間，到醫院當兩個星期的「免費看護」照顧她。

原PO表示，朋友以前常被前婆婆用「不要臉的賤貨」這類字眼辱罵，自然就拒絕了她的要求，沒想到卻因被痛罵說「妳是個冷酷、無情的人」，原PO的朋友想請教大家說，「她對前婆婆這樣的回應，真的算是冷酷無情嗎？」。

貼文曝光後引發熱議，網友們都紛紛留言開譙。(翻攝臉書毒姑九賤婆媳討論區)

貼文曝光後引發熱議，網友們都紛紛留言開譙「沒送前婆婆花圈就很客氣了，還免費看護咧」、「嗯…我會去上香的」、「都已經是『前婆婆』了，就是陌生人，陌生人去當看護工，哪有免費的，真是厚臉皮！」、「聽到前婆婆住院這個好消息連高興都來不及了為什麼要生氣呢？」、「這位婆婆臉皮厚到勇氣可嘉。她以為她是誰」、「要祝福牠早日往生才對」。