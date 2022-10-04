孫姓女子2018年與曾姓男子相戀，去年分手後，孫女指控曾男耽誤她「62歲到65歲珍貴的年華」，要求他賠償100萬元，台北地方法院認為，孫女並未舉證曾男侵權行為之事實存在，判決駁回她的請求、曾男免賠。可上訴。

孫女主張，她在2018年與曾男交往，去年2月25日有人向曾男謊稱她對曾不忠、背叛，曾男未察明竟拋棄她3年之陪伴、慰藉、情感、精神及肉體情誼，耽誤她62至65歲珍貴之年華，去年更哄騙去飯店對她性侵，之後隨即拋棄她，她日日哭泣、生不如死。

孫女說，她丈夫早逝也無兒女，為一孤苦無依老婦人，她專情於曾男，想不到他泯滅人性、喪心病狂、恩斷情絕，她自被拋棄至今，每日心碎撕裂，憂鬱無助、消沈度日，請求法院判命曾男賠償她3年來之精神損害，不再縱容曾賤踏、傷害無辜弱勢女人。

曾男表示，2018年4月8日經友人介紹認識與孫女交往，於交往中他有金錢協助孫女度過難關，2019年後孫女經由交友中心認識其他新男友，他與孫女變成普通朋友，況且去年到飯店是你情我願，當天也未與孫女發生任何性行為。

台北地院認為，孫女指稱曾男玩弄、侮辱她之感情，並狠心拋棄她，但未能舉證證明曾男侵權行為之事實存在，其主張曾男應負損害賠償責任，即為無理由，判決駁回訴訟。

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