吳慷仁（左）、楊千霈過去常在金馬紅毯碰面。（《9館不打Yang》節目提供）

楊千霈在最新一集Podcast《9館不打Yang》，邀請到金鐘視帝吳慷仁，大咖降臨讓製作人都嘖嘖稱奇，頻頻詢問「怎麼可能在非宣傳期請到他？」直到吳慷仁準時出現在錄音間，眾人才相信都是真的，而這一切也都要歸功於楊千霈的「盧」。

今年4月，楊千霈正好主持吳慷仁代言的家電記者會，她保握機會在後台提出邀約，吳慷仁也爽快答應，但同時也說因為接下來將到海外拍片，行程滿檔，必須等他返台，才有辦法錄製。

鍥而不捨、持續追蹤的楊千霈，為了確保吳慷仁不會溜掉，楊千霈不管他到哪個國家拍戲，幾乎每個月都會傳語音訊息邀約並關心拍片近況，同時也再次詢問「你什麼時候回來？」吳慷仁笑說就是雖然楊千霈契而不捨很煩，但同時也讓他相當感動，因此無論如何都必須要履行2人的半年之約。

在這半年裡，吳慷仁分別在馬來西亞、香港拍片，他提到跟不同文化的團隊合作，見習不同生態環境跟節奏，與演員之間的拋接火花也很多；楊千霈也搶先問到吳慷仁這次香港拍攝的新收穫，吳慷仁表示這次合作看出香港在不同時代的生命力，有別於以往的強大執行力，這次拍攝有許多在預算有限條件下的突破，反而看到新創意跟意想不到的效果。

那忙碌的演員生活，如何平衡壓力感並兼顧生活品質？吳慷仁說最重要的就是「心態改變」，他說自己以前做過很多工作，有很多初衷想把事情做好，看到好的東西會想追求，尤其在憑藉著《一把青》獲得金鐘獎男主角殊榮時，他更是滿腔熱血，對於環境很積極發聲，導致被誤會難搞、大頭症，但隨著時間，他也學習了不同階段的檢討跟消化，對於每個人工作的慣性有更多包容尊重，現在比較趨近留下好的回憶就好，佛系分享「放慢一點點，微笑多一點點」反而有不錯的效果。

楊千霈以往都是金馬紅毯或代言會遇到吳慷仁，雖然留下印象，卻受限時間無法深談，此次為了解鎖心中夢幻訪問名單，親自出馬敲定通告，兩人專訪聊不完，錄音當天除了第一時間恭喜今年以《斯卡羅》入圍戲劇節目男配角獎，節目氣氛融洽，延續到下節目現場整個玩開，兩人都是1982同齡朋友，也拍了不少照片留念，還設定不同主題呈現，讓楊千霈大過戲癮，直呼下次有機會希望是跟視帝吳慷仁同框尬戲。更多精彩訪問就在本周Podcast《9館不打Yang》。