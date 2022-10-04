杜男遇警攔查，不顧工地內碎石顛簸仍不肯停下，騎到一半，竟然棄車徒步逃逸打算翻牆逃離。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

杜男遇警攔查，不顧工地內碎石顛簸仍不肯停下，騎到一半，竟然棄車徒步逃逸打算翻牆逃離。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

33歲越南籍杜姓移工去年7月間從雇主處逃逸失聯，日前適逢他33歲生日，卻在北屯區經貿一路一處工地前因騎機車逆向行駛被巡邏員警覺有異攔查，杜男催油門加速逃逸，逃中更棄車跑給警察追，最終敗給警方的口袋戰術，一查才發現他是逃逸移工，警方也在訊後將他移送專勤隊安排遣返。

台中市第五分局文昌派出所警員9月30日17時在北屯區經貿一路執行巡邏勤務時，發現杜男騎機車要從工地大門騎出，但才騎出大門旋即又迴車靠邊停下，詭異舉止讓員警查覺有異，立即趨車靠近準備攔查，未料，杜男反而催油門鑽回旁邊工地，警方鳴笛攔查，杜男不顧工地內碎石顛簸仍不肯停下，突然騎到一半，竟然棄車徒步逃逸打算翻牆逃離，唯員警仍窮追不捨、緊跟在後。

杜男第一時間發現鐵門上鎖無法打開，前進無門，立即轉向往回逃跑，另名員警見男子往自己方向跑來，立刻衝上前將男子壓制在地。

當警方盤查男子身分，並詢問其是否涉及不法，男子眼見無法脫逃，乖乖就範，對於警方詢問是否逃逸、酒駕或通緝等均不回應，僅說沒有得流感，之後便從皮夾內拿出證件，之後查證杜男去年7月21日就被雇主通報逃逸失聯。只是沒想到被查獲同日也是他的生日，員警也以翻譯軟體對向杜男就生日快樂。