疫情往常態化趨勢發展，外食餐飲市場回溫，樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」再啟動展店模式，第14家直營店將落腳嘉義地區，並首度插旗家樂福商場。歡慶嘉義店開幕，「狂一鍋」即日起至10/31全台門店推出「降肉」優惠，消費者只要在個人臉書公開分享桌邊爆炒湯底的影片，隨即加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份，不僅開發台式火鍋傳統口味的更多可能，「狂一鍋」更挑戰姐妹品牌肉多多火鍋標榜的「肉量炸裂」。

將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，予以包裝變身成鍋物上桌，「狂一鍋」將台灣小吃與濃郁醇厚的火鍋湯底結合，順利在競爭激烈的火鍋市場闖出一片天，一年就在北中南開出14家直營店，接下來不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。同時研發團隊更積極投入口味的推陳出新，10月推出的新菜單同樣吸睛，包括經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」、一整隻大雞腿的藥膳鍋、茶樹菇排骨鍋，以及市面上罕見的黃金草排骨鍋，如何將大家熟悉的「湯品」轉換為適合火鍋的湯底，可以說是研發過程中最大的考驗。

看好嘉義當地的市場潛力與商場的集客力，「狂一鍋」首度搶進嘉義家樂福，全台門店同慶即日起至10/31，消費者只要將店內最具特色的桌邊爆炒湯底影片上傳臉書公開分享，立馬加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」乙份，不僅替自己加菜與顧到了荷包，也讓嗑鍋更具儀式感。