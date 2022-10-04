1名網友日前突然被父親打電話要求回家，一到家父親暴怒質問他是否吸毒，並丟出1包夾鏈袋裝著的白色粉末，該網友趕緊解釋是台南大天后宮求來的「月老緣粉」，原來全是誤會；其他網友笑說「完了！以後找不到女友都是爸爸害的」、「當場吸給老爸看…證明沒有飄飄然的反應」。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他某日在外頭接到父親電話，父親語氣激動地要他馬上回家，他趕到家後，父親隨即向他丟出1包用夾鏈袋包著白色粉末，暴怒質問他是不是「吸毒」了，他當下哭笑不得地隨即解釋，那是在台南大天后宮求來的「月老緣粉」，根本不是毒品。

該網友的父親看到一袋白色粉末，就誤以為是毒品，殊不知竟是原PO從廟宇求來得「月老緣粉」，原PO事後發問笑說，之後各地廟宇的「月老緣粉」大多都會印「廟名」，或直接在包裝寫「緣粉」等字樣，避免信徒被人誤會。

網友紛紛留言「當場吸給老爸看…證明沒有飄飄然的反應，然後就被暴打了」、「突然想起買粗鹽的時候，也被臭罵」、「長輩是擔心你走歪路」、「要跟你爸說：這是雙獅月老牌純度99的，直接吸會死人的」、「爸爸吸了沒感覺，很生氣你買到劣質品」、「少了秤跟信用卡」、「完了！以後找不到女友都是爸爸害的」，原PO後來也留言補充「自從那一次很搞笑事件後，女友就出現了」。