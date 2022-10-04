YouTuber蕾菈是「反骨男孩」成員之一，擁有精緻五官與火辣身材，加上直率性格，深受大批粉絲們喜愛，不時在社群網站分享辣照的她，近日曬出只穿內衣躺在床上的養眼照，加上一雙套上黑絲襪的修長美腿，引起男性粉絲無限遐想，再次引發話題。

蕾菈在instagram曬出穿著豹紋內衣躺在床上的辣照，只見她蜷曲在床上呈現火辣S曲線，露出半截車頭燈及渾圓屁股蛋，不忘造福廣大粉絲，加上套上黑色絲襪的一雙修長美腿，讓所有人看得血脈賁張，接著寫下：「孤單寂寞覺得冷，有沒有一種可能是我穿太少了呢？或是有沒有可能，是因為你還沒買我的年曆呢」，不忘為即將推出的寫真集衝一波銷量。

蕾菈這張火辣照片，不到一天就吸引2萬多人按讚，網友紛紛留言：「Sexy and pretty」、「16歲可以買嗎」、「我以為屁股分三瓣」、「想和妳摩擦生熱」、「太正了啦，一定要準時購買」、「辣翻天了」，但也有人忍不住關心：「妳男伴不在了嗎」、「有沒有可能欠湯宇抱抱」。

蕾菈日前曬出一段黑白影片，只見她疑似一絲不掛坐在水缸裡，上半身用花朵圖案遮住重點部位，旁邊還伸出手似乎正在指導她如何擺出Pose，接著表示：「那個…我說這次會全裸，我是真的有做到」，似乎是兌現與粉絲的承諾，最後不忘感謝老公：「讓我在最後的青春裡留下最美的自己。」