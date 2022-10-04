楊梅富岡伯公岡公園機房旁有民眾陳屍該地。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市楊梅區富岡伯公岡公園今日驚傳有民眾陳屍機房旁，有民眾清晨發現，一名男子跪趴在地疑似暴斃身亡。楊梅警分局獲報後，立即到場拉封鎖線調查，並聯絡家屬到場，目前初步排除外力介入可能，詳細案情仍待進一步釐清。

警方表示，富岡派出所今晨接獲民眾報案，伯公岡公園機房旁疑有民眾暴斃跪趴在地。警消到場確認為一名61歲楊姓男子，上半身沒著衣，已明顯身亡，身上無明顯外傷，目前初步排除外力介入可能。

據了解，楊男平時疑身體狀況不佳，曾有胃出血症狀，至於為何會倒臥公園身亡，詳細情況仍待調查釐清。