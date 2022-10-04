林耕仁表示，高虹安是一遇到爭議就是閃躲卸責的人，這會讓市民認為她沒有擔當。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁4日表示，感謝韓國瑜抽空錄製幫林耕仁加油的影片，他已貼在臉書上，未來，黨內的重要人士也會抽空來新竹市情義相挺，包括前總統馬英九、侯友宜、盧秀燕，都在邀請之列，還有很多人也正在邀請，大家一起努力、一起拚。

林耕仁今天上午在市議員蕭志潔、黃美慧、顏政德、議員參選人吳旭豐等人陪同下到光田里掃街拜票，在選舉倒數階段，展現國民黨基層團結氣勢。

林耕仁表示，前高雄市長、典亮慈善基金會董事長韓國瑜除了從事慈善外，也抽空錄製幫林耕仁加油影片，懇託選民大力支持，他非常感謝。未來，團結一心的國民黨，都會彼此相互支持跟幫忙，黨內的重要人士也會抽空來新竹市情義相挺，前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，都在邀請之列。

另外，高虹安日前說「董事長開講」她是受邀參加，競總發言人接到網友爆料說，當天活動感謝狀，就寫明活動由「高虹安競辦舉辦」。林耕仁對此表示，高虹安辦1場造勢活動，被質疑後卻辯稱自己是受邀參加，結果競總發言人接到網友爆料，原來開講活動根本就是高虹安競辦所舉辦，嚴重打臉高虹安。

林耕仁進一步說，明明就是1場造勢，高虹安卻又不敢公開說明，不知道她是想要假裝中立，還是別有目的？但無論如何，謊言都被拆穿，也顯示高是一遇到爭議就是閃躲卸責的人，這會讓市民認為她沒有擔當。