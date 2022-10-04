7旬老父因父子爭執憤而跳車拒搭車，龜山警巡邏車助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬老父因父子爭執憤而跳車拒搭車，龜山警巡邏車助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

新北市鶯歌區的一對郭姓父子，昨下午駕車行經桃園市龜山區忠義路段時，在車上發生爭執，年過7旬的老父竟憤而開車門離去，兒子也負氣開一段路，不久後悔繞回原路卻找不到老父，急得像熱鍋螞蟻，趕緊打110報案，龜山派出所員警以同心圓方式搜尋，傍晚在長壽路與長峰路口找到還在生氣的郭老先生，不願跟兒子回家，員警充當和事佬勸說安撫，折衷由巡邏車載著郭老先生送回鶯歌住處，家屬萬分感謝也允諾不會有下次了。

龜山派出所員警昨日15時粘凊紋、曹惟智執行巡邏勤務，接獲郭姓男子報案稱駕車與74歲老父親一同外出，在車上發生爭執，老父親在桃園市龜山區忠義路一段、宏洲街口負氣跳車，自己也負氣開一段路，繞回來要載父親時，找不到父親身影，擔心安危尋求警方協助。

員警確認郭老先生衣服容貌等特徵，以同心圓方式尋找，郭先生也回到鶯歌住處尋找，警方透過郭男所描述相關特徵，最終於桃園市龜山區長壽、長峰路口尋獲郭老先生，通知兒子到現場準備載回家，但郭老先生仍在氣頭上不願隨兒子回家，經警方勸說安撫下，折衷由警方載送回3公里外的新北市鶯歌區住家，家屬深感謝意。

經了解，有失智症、重聽等症狀的郭老先生，誤以為當天兒子說話大聲是在責罵他，才會負氣跳車離開，郭老先生曾有失蹤紀錄被尋獲時身體虛弱到命在旦夕，好不容易搶救回來，所以家人十分憂心才報警請求協助。

龜山派出所所長王冠宇呼籲民眾家中有容易走失的親人，要在衣服繡上聯絡方式、掛防走失手環，萬一發生走失情形，民眾、警方發現時，可以立即通知家屬帶回。