4日是重陽節，大陸澎湃新聞4日報導，大陸最長壽城市上海，去年平均預期壽命已超出83歲。據統計，112歲吳志成（女）是目前上海最高夀長者，並與現年111歲楊龍生分別成為上海最高夀女壽星、男壽星。上海市民政局統計，截至2022年9月30日，上海有3689位百歲老人，數量逐年遞增。今年百歲壽星榜首現7對百歲夫妻。

性別構成方面，百歲老人男性占25.86％、女性占74.14％。年齡構成方面，100-105歲占97.8％、106-110歲占2.1％、111歲及以上占0.1％。浦東新區、徐匯區、靜安區、黃浦區、虹口區的百歲老人數位列全市前五，分別為758人、322 人、320 人、315 人、269人，五個區的百歲老人數占全市的53.78％。

百歲老人數位列全市前十的街鎮，依次為虹口區四川北路街道、虹口區北外灘街道、黃浦區瑞金二路街道、徐匯區楓林路街道、靜安區南京西路街道、虹口區曲陽路街道、黃浦區淮海中路街道、浦東新區三林鎮、徐匯區湖南路街道、黃浦區外灘街道。其中，虹口區、黃浦區各有3個街道，徐匯區有2個街道，靜安區、浦東新區各有1個街鎮。

根據長壽地區的代表性指標，即每10萬人中有百歲及以上老年人超過7人，上海2010年首次達到該指標，2021年該指標已達23.5人。

根據大陸全國人口普查等有關數據，上海百歲老人數量為：1953年，上海僅有1名百歲老人；2004年，百歲老人數量突破500人；2011年，百歲老人數量突破1000人；2014年，百歲老人數量突破1500人；2017年，百歲老人數量突破2000人；2018年，百歲老人數量突破2500人；2020年，百歲老人數量突破3000人；2021年，百歲老人數量突破3500人。

自1953年起，上海百歲老人人數從1人到1000人，用時58年；從1000人到2000人，用時6年；從2000人到3000人，用時僅3年。2000年到2021年，上海百歲老年人口增加了10.5倍，年均增長率達到12.3％。

2000年到2021年，男性百歲老人平均增長率高於女性，但絕對人數還是低於女性。即男性百歲老人增長了827人，年平均增長率15.52％，女性百歲老人增長了2376人，年平均增長率11.59％。

此外，截至2022年9月30日，上海99歲「準百歲壽星」共有2589人。

上海市民政局自2008年起，已連續15年發布百歲壽星榜，公佈上海百歲壽星最新訊息。