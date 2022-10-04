10/4是世界動物日，壽山動物園「新動物園運動」以提升動物福祉為目標進行改造，為了表達對動物感謝之意，園方特別選在今日公布由知名插畫家Croter所創作的開園主視覺，描繪人們與動物幸福歸園的景象，並與「崙背鮮乳」合作推出期間限定的「壽山動物園x崙背鮮乳」聯名包裝，民眾於今年底前可在全台全聯逾1180個崙背鮮乳銷售據點選購，部分銷售收入將作為動物認養及動物保育相關推廣之用。此外，壽山動物園更與知名服飾品牌UNIQLO合作，推出4款壽山動物園開園紀念T恤，自10/7起至112年2月底前在UNIQLO漢神巨蛋店獨家販售。

壽山動物園於1978年成立於西子灣，於1986年搬遷至壽山現址，陪伴許多民眾度過美好時光，現居高雄的 Croter (本名洪添賢)出生年份剛好是動物園成立之時，也曾多次造訪壽山動物園，對於園區環境更是如數家珍。擁有多年插畫經驗和豐沛設計能量的Croter，受邀參與繪製第33屆金曲獎《豆豆龍》背景動畫插畫，他的作品《什麼將把你帶走》也獲選2022波隆納拉加茲獎年度百大繪本，更多次為高雄電影節主視覺設計師，這次Croter以新園區配置為畫面概念，描繪人們與動物們在嶄新的大門口揮手致意，原有親水廣場成為小朋友的戲水樂園，漫步空中長廊探訪園區展場，動物有更友善的生活空間；人們與動物幸福歸園的景象，讓人彷彿身歷其境，精彩創作也成為開園主視覺。

高雄市政府觀光局表示，適逢世界動物日，壽山動物園與被譽為神級鮮乳的「崙背鮮乳」推出期間限定的「壽山動物園x崙背鮮乳」聯名包裝，家庭號1858ml瓶身也擷取部分開園主視覺圖案，並在全台全聯逾1180個崙背鮮乳銷售據點上架，希望傳遞動物保育及動物認養並非遙不可及，在日常生活就可以參與其中。

台農鮮乳廠進一步說明，雲林崙背為台灣歷史悠久的酪農區，本廠精選小農系列以「崙背鮮乳」為主打品牌，這次很榮幸能響應世界動物日的活動，於今年底前，每銷售一瓶崙背鮮乳與壽山動物園聯名的家庭號1858ml鮮乳，台農鮮乳廠與呈禾康股份有限公司將各捐出1元作為動物認養及動物保育相關推廣之用，並感謝配合的畜牧場以先進的養殖技術，悉心呵護每一頭乳牛，讓牠們有充分且均衡的營養。

UNIQLO來台展店邁入第12年，以在地共好為目標，陪伴大小朋友「衣」起度過每個春夏秋冬，這次配合漢神巨蛋店立足10年在10/7重新開幕，攜手與壽山動物園及現居高雄的插畫家Croter共同推出期間限定壽山動物園開園紀念T恤，黑熊波比、紅毛猩猩咪咪、大象阿里及羊駝家族等4款動物大明星的可愛模樣讓人愛不釋手，歡迎大家在明(112)年2月底前到漢神巨蛋店參觀選購。

壽山動物園也歡迎想為動物們盡一份心力的民眾一起加入動物認養行列，並按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團https://www.facebook.com/ShouShanZoo 查詢。