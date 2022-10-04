香港大學研究指出，新冠口服藥在入院初期服用，能降低死亡風險，及更快降低病毒量。

負責研究的港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授黃競浩在電台節目表示，研究從醫管局及衛生署收集數據，包括1856名服用默沙東，及890名服用輝瑞的住院患者，發現患者死亡率分別下降52％及66％，病情惡化的機會下降40％及43％，病毒量下降的速度快38％，研究結果現已於國際科學期刊《刺針・傳染病》發表。